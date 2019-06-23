Son Dakika Haberleri: Kayıp gencin ablası konuştu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kayıp gencin ablası konuştu

1 saat önce

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz Cuma akşamından beri haber alınamayan 19 yaşındaki gencin ablası, "Görüp duyanlar lütfen bize ulaşsınlar, mahvolduk" dedi.

Kayıp gencin ablası konuştu, System.String[]
Afyonkarahisar'da geçtiğimiz Cuma akşamından beri haber alınamayan 19 yaşındaki gencin ablası, "Görüp duyanlar lütfen bize ulaşsınlar, mahvolduk" dedi.

Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Garı'nda çalışan 19 yaşındaki Mehmet Ceylan, geçtiğimiz Cuma günü gece 23.30 saatleri itibariyle iş yerinden ayrıldı. Ceylan'ın eve dönmemesi üzerine çevrede gidebileceği yerlerde arama yapan ailesi, iki gün boyunca yaptıkları aramalar sonuçsuz kalınca durumu Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Mehmet Ceylan'ın ablası Huriye Ceylan, "Kardeşim Mehmet Ceylan 21 Haziran Cuma günü saat 23.00'de evden işe çıkıyorum diye gitti. O saatten beri arıyorum, ulaşamıyorum. Hiçbir haber alamadık. Polise falan haber verdik. Altında siyah pantolon, üstünde beyaz kareli gömlek, kırmızı şapkası ve lacivert spor ayakkabı var üstünde. Görüp duyanlar lütfen bize ulaşsınlar, mahvolduk" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:01 Kaynak: İHA
Ali Çetinkaya, Afyon, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yargıtay'dan milyonlarca anneyi ilgilendiren karar! Haklı fesih kabul edildi Sürekli rapor alan çalışanlar dikkat! Fazla rapor işten attırır Eşini kaçırdığını öne sürdüğü adamı vurdu Öğrencilere yaz tatilinde 2 bin 842 lira

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 19:08:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp gencin ablası konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]