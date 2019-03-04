Kayıp Gencin Arama Çalışmaları Sürüyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1 aydır kayıp olan Evren Kandemir'in (33) arama çalışmaları sürüyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1 aydır kayıp olan Evren Kandemir'in (33) arama çalışmaları sürüyor.



Uzunköprü ilçesinde 1 ay önce evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen Evren Kandemir'in arama çalışmaları AFAD ekipleri tarafından bugün ergene nehrinde yapılan arama çalışmaları ile devam etti. Yapılan çalışmlar sonucunda herhangi bir ize rastlanmaz iken ekipler arama çalışmalarına ilerleyen günlerde yine devam edeceğini ifade ettiler. - EDİRNE

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