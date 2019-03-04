Son Dakika Haberleri: Kayıp Gencin Arama Çalışmaları Sürüyor

Kayıp Gencin Arama Çalışmaları Sürüyor

32 dakika önce

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1 aydır kayıp olan Evren Kandemir'in (33) arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp Gencin Arama Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1 aydır kayıp olan Evren Kandemir'in (33) arama çalışmaları sürüyor.

Uzunköprü ilçesinde 1 ay önce evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen Evren Kandemir'in arama çalışmaları AFAD ekipleri tarafından bugün ergene nehrinde yapılan arama çalışmaları ile devam etti. Yapılan çalışmlar sonucunda herhangi bir ize rastlanmaz iken ekipler arama çalışmalarına ilerleyen günlerde yine devam edeceğini ifade ettiler. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

AFAD, Edirne, Evren, Uzunköprü, 3. Sayfa
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