Kayıp gencin, baraj gölünde cesedi bulundu

KIRKLARELİ'de, ailesiyle birlikte piknik yaptığı alanda kaybolan Deniz Ulutaş'ın (23), baraj gölünde cansız bedeni bulundu.Demircihalil köyü Çağlayan mevkisinde, dün ailesiyle pikniğe giden Deniz Ulutaş, bir süre sonra yanlarından ayrıldı. Ulutaş'ın uzun süre dönmemesi üzerine çevrede arama yapan aile bireyleri, bulamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarmanın aramasından da sonuç alınamayınca gencin baraj gölüne düşmüş olabileceği değerlendirilerek, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden dalgıç ekipler istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler, yaptıkları aramada, sabaha karşı Deniz Ulutaş'ın baraj gölünde cansız bedenini buldu. Acı haberi alan Ulutaş'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Deniz Ulutaş'ın cesedi, Kırklareli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

- Kırklareli