Kayıp gencin cansız bedeni ırmak kenarında asılı bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesinin dün akşam kayıp başvurusunda bulunduğu 20 yaşındaki gencin cansız bendeni, ırmak kenarında ağaca asılı bulundu.

Dün akşam Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna gelen Cemil Aksoy, 20 yaşındaki oğlu Nail Aksoy'un kayıp olduğunu, hayatından endişe duyduğunu belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Nail Aksoy'un babasının kredi kartından para çektiği gerekçesiyle babasıyla aralarında tartışma yaşandığı, annesine ait 07 BRM 21 plakalı Tofaş Doğan marka otomobil ile evden ayrıldıktan bir süre sonra ablasını telefonla arayarak 'Ben ip aldım, Sorgun çamlığına gidip kendimi asacağım' dediği bildirildi.

Jandarma ekipleri gece boyunca Sorgun Çamlığı ve çevresinde yaptığı aramalardan sonuç alınamazken, sabah tekne turundaki bir vatandaşın, tekneden ırmak kenarındaki bir ağaçta asılı bir cisim gördüğü ihbarı polisi harekete geçirdi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede arama çalışması yaparken, bilgi verilen jandarma ekipleri de kendi bölgesinde aramalarını sürdürdü. Irmak kenarındaki bir ağaçta asılı vaziyette bir erkek cesedi bulundu.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Sarılar'da kayıp başvurusunda bulunulan Nail Aksoy'a ait olabileceğini belirttiler. Yapılan incelemelerde cesedin Nail Aksoy'a ait olduğu belirlendi.

Nail Aksoy'un cansız bedeni Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olay yerine 300 metre mesafedeki otomobili ailesine teslim edildi.