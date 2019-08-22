Son Dakika Haberleri: Kayıp gencin cesedi barajda bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Kayıp gencin cesedi barajda bulundu

10 dakika önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 5 gün önce kaybolan gencin cesedi, sulama barajında bulundu.

Kayıp gencin cesedi barajda bulundu, System.String[]

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 5 gün önce kaybolan gencin cesedi, sulama barajında bulundu.

Patnos Sulama Barajı'nda sabah saatlerinde balık avlamak üzere gelen balıkçılar, ilçede 5 gün önce ailesinin kayıp ihbarıyla aranmasına başlanılan Mahkum Kaya'nın (21) cesedine rastladı.

Balıkçıların durumu bildirmesiyle olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ailesince de teşhis edilen cesedi sudan çıkardı.

Kaya'nın cesedi jandarmanın incelemesi sonrası ambulansla Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gencin cesedinin, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma ise sürüyor.

Patnos, Sabah, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AKOM'dan İstanbul'da beklenen sağanak yağış için hazırız mesajı
Ağrı'da 5 gündür kayıp olan 21 yaşındaki şahsın cesedi bulundu Kız arkadaşını insanların gözü önünde bayılana kadar demir çubukla darp etti Son dakika! Soylu'dan, HDP'li başkanların "Biz seçilmişiz" sözlerine yanıt: Demokrasi bir truva atı değildir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:24:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp gencin cesedi barajda bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]