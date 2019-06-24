Son Dakika Haberleri: Kayıp gencin cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Kayıp gencin cesedi bulundu

40 dakika önce

Afyonkarahisar'da 3 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu.

Kayıp gencin cesedi bulundu, System.String[]
Afyonkarahisar'da 3 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu.
Akarçay'ın Ali Çetinkaya Mahallesi'nde suda ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Bölgede güvenlik şeridi çeken polis, İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
AFAD ekiplerinin botla girerek Akarçay'dan çıkardığı ceset, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cesedin 3 gün önce çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve kayıp başvurusu yapılan Mehmet Ceylan'a (19) ait olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:48 Kaynak: AA
Çetinkaya, Akarçay, Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Trump'dan İran'a yeni hamle! Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran seçimleri sonrasında ilk açıklama Son Dakika! Motorine 29 kuruş zam geldi 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 19:28:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp gencin cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]