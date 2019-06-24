Son Dakika Haberleri: Kayıp gencin cesedi bulundu
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Kayıp gencin cesedi bulundu

29 dakika önce

Afyonkarahisar'da 3 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu.

Afyonkarahisar'da 3 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu.
Akarçay'ın Ali Çetinkaya Mahallesi'nde suda ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Bölgede güvenlik şeridi çeken polis, İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
AFAD ekiplerinin botla girerek Akarçay'dan çıkardığı ceset, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cesedin 3 gün önce çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve kayıp başvurusu yapılan Mehmet Ceylan'a (19) ait olduğu tespit edildi.
Kayıp gencin cesedi bulundu
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:14 Kaynak: AA
Çetinkaya, Akarçay, Afyon, Güncel
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