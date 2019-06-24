Kayıp gencin cesedi bulundu
29 dakika önce
Afyonkarahisar'da 3 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:14 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 3 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu. Akarçay
'ın Ali Çetinkaya
Mahallesi'nde suda ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Bölgede güvenlik şeridi çeken polis, İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. AFAD
ekiplerinin botla girerek Akarçay'dan çıkardığı ceset, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Cesedin 3 gün önce çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve kayıp başvurusu yapılan Mehmet Ceylan'a (19) ait olduğu tespit edildi.
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