Kayıp gencin cesedi denizde bulundu - Son Dakika
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Kayıp gencin cesedi denizde bulundu

04.03.2022 18:31

Antalya'da 4 gündür aranan gencin cesedi denizde bulundu.

Antalya'da 4 gündür aranan gencin cesedi denizde bulundu.

Muhammet Ali Uğur'dan (19) 28 Şubat'tan beri haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.

Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Uğur'un son görüldüğü Gençlik Mahallesi falezler kısmında yaptığı çalışmada denizin 10 metre derinliğinde bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen cesedin cebinden Muhammet Ali Uğur adına kimlik çıktı.

Savcının ve olay yeri ekibinin incelemesinin ardından ceset, kesin kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Muhammet Ali Uğur'un haberi alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Kayıp gencin cesedi denizde bulundu
Kayıp gencin cesedi denizde bulundu
Kayıp gencin cesedi denizde bulundu

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Emniyet Müdürlüğü, Muhammet Ali, 28 Şubat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayıp gencin cesedi denizde bulundu - Son Dakika


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