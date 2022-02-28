KAYIP GENCİN CESEDİ GÖLETTE BULUNDU - Son Dakika
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KAYIP GENCİN CESEDİ GÖLETTE BULUNDU

28.02.2022 22:52

BOLU'da, geçen Cuma günü evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Hasan Demir'in (22) cansız bedeni sulama barajı göletinde bulundu.

BOLU'da, geçen Cuma günü evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Hasan Demir'in (22) cansız bedeni sulama barajı göletinde bulundu.

Bolu Yumrukaya köyünde yaşayan Hasan Demir, geçen Cuma günü evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Bunun üzerine Demir'in ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Köyde yaşayan vatandaşlar, genci son olarak sulama göleti çevresinde dolaşırken gördüklerini söyledi. Bunun üzerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, bugün gölette arama çalışması başlattı. Baraj kapaklarının bulunduğu kısımda Hasan Demir'in cansız bedeni bulundu. Demir'in cansız bedeni otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü. Demir'in ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYIP GENCİN CESEDİ GÖLETTE BULUNDU
KAYIP GENCİN CESEDİ GÖLETTE BULUNDU
KAYIP GENCİN CESEDİ GÖLETTE BULUNDU

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Kayıp Hasan'ın baraj göletinde cesedi bulundu Kayıp Hasan'ın baraj göletinde cesedi bulundu Bolu'da 3 gündür kayıp olan genç, baraj göletinde ölü bulundu Bolu'da 3 gündür kayıp olan genç, baraj göletinde ölü bulundu

Hasan Demir, Jandarma, Cuma, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYIP GENCİN CESEDİ GÖLETTE BULUNDU - Son Dakika


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