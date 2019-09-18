Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu
17 dakika önce
ADANA'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan İbrahim Çelik'in (21), Seyhan Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:33 Kaynak: DHA
ADANA'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan İbrahim Çelik
'in (21), Seyhan
Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin Çelik'e ait olduğunu teşhis eden kardeşi büyük üzüntü yaşadı. Yüreğir
ilçesi Yaşar Kemal
Yürüyüş Parkuru'nda yürüyüşe çıkanlar, nehirde ceset görüp, polise haber verdi. Gelen Sualtı Grup Amirliği ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan araştırmada, cesedin dün kaybolduktan sonra ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu İbrahim Çelik'e ait olduğu saptandı. Çelik'in cesedini teşhis eden ismi öğrenilemeyen kardeşinin, büyük üzüntü yaşadığı gözlendi.
İbrahim Çelik'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge çıkışı: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa planımızı devreye sokacağız Son dakika: Tuzla'da bir deri fabrikası alev alev yanıyor