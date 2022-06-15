Kayıp gençler 45 saattir kazılan 30 metrelik kuyuda ölü bulundu - Son Dakika
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Kayıp gençler 45 saattir kazılan 30 metrelik kuyuda ölü bulundu

15.06.2022 06:36

Kayıp gençler 45 saattir kazılan 30 metrelik kuyuda ölü bulundu Su kuyusunda aranan gençlerin cesedi bulundu Denizli'de kendilerinden 5 gündür haber alınamayan gençlerin cesedi, 45 saatlik çalışmanın ardından yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.

Kayıp gençler 45 saattir kazılan 30 metrelik kuyuda ölü bulundu

Su kuyusunda aranan gençlerin cesedi bulundu

DENİZLİ - Denizli'de kendilerinden 5 gündür haber alınamayan gençlerin cesedi, 45 saatlik çalışmanın ardından yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.

Acıpayam ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki İsmail Yalçın, 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın'ı telefonla arayarak harçlık istedi. 20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi. En son aradığında kendisine "Arabayı yıkıyorum baba" diyen oğlundan bir daha haber alamayan baba Adnan Yalçın, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Otomobilin bulunmasının ardından kayıp iki gencin en son görüştükleri kişi olan Hasan Akköse'nin akrabası M.A. ve 8 şüpheli gözaltına alındı. İfadeler doğrultusunda aracın bulunduğu yere 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki su kuyusunda arama çalışmaları başladı. İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda, iş makineleriyle kazı çalışması devam ederken, kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp kız arkadaşını aradığı, aynı zamanda akrabası olan M.A.'nın adını söylediği ortaya çıktı.

Devam eden çalışmaların ardından 45 saat sonra gençlerin cesedine ulaşıldı. Yaklaşık derinliği 30 metre olan kuyudan çıkarılan cesetler, yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Öte yandan adliyeye sevk edilen M.A. ile beraber toplamda 7 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayıp gençler 45 saattir kazılan 30 metrelik kuyuda ölü bulundu
Kayıp gençler 45 saattir kazılan 30 metrelik kuyuda ölü bulundu
Kayıp gençler 45 saattir kazılan 30 metrelik kuyuda ölü bulundu
Kayıp gençler 45 saattir kazılan 30 metrelik kuyuda ölü bulundu
Kayıp gençler 45 saattir kazılan 30 metrelik kuyuda ölü bulundu

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Kayıp gençler kepçelerle kazılan su kuyusunda aranıyor Kayıp gençler kepçelerle kazılan su kuyusunda aranıyor Kayıp gençler kepçelerle kazılan su kuyusunda aranıyor Kayıp gençler kepçelerle kazılan su kuyusunda aranıyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp gençler 45 saattir kazılan 30 metrelik kuyuda ölü bulundu - Son Dakika

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