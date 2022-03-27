Kayıp gençler soruşturmasında şüpheli 2 güvenlik görevlisi tutuklandı - Son Dakika
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Kayıp gençler soruşturmasında şüpheli 2 güvenlik görevlisi tutuklandı

27.03.2022 23:54
Kayıp gençler soruşturmasında şüpheli 2 güvenlik görevlisi tutuklandı

Kırşehir'de kayıp olarak aranan iki genç soruşturmasında göz altına alınan belediye güvenlik görevlileri cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

Kırşehir'de kayıp olarak aranan iki genç soruşturmasında göz altına alınan belediye güvenlik görevlileri cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

Sabah saatlerinde Kızılırmak koyunda cansız bedeni bulunan Şeyma Demir'in ters kelepçelenerek ensesinden tabancayla vurulduğu ileri sürülmüştü.

Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir (18) adlı gençler geçtiğimiz gün 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan gençlerin aileleri polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil; Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu. Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyalarının olduğu çanta ele geçirildi. Ekiplerce merkeze bağlı Kortullu köyünde yapılan aramalarda Kızılırmak kenarında Şeyma Demir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili olarak Kırşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olan Ş.E. ve S.A.'nın gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak Kırşehir E Tipi cezaevine gönderildi. Şeyma Demir'in cenazesi ise Pazartesi günü öğle namazı sonrası Akcaagıl köyünde kılınacak cenaze namazı sonrası köy mezarlıgı na defnedilmesi bekleniyor. Kayıp Hasan Aydoğan'ın bulunmasına yönelik çalışmalar ise yoğun şekilde devam ediyor. - KIRŞEHİR

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Güvenlik Görevlisi, Hasan Aydoğan, Kırşehir, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp gençler soruşturmasında şüpheli 2 güvenlik görevlisi tutuklandı - Son Dakika


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