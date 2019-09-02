Son Dakika Haberleri: Kayıp gençten 21 gündür haber alınamıyor
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Kayıp gençten 21 gündür haber alınamıyor

8 saat önce

Zonguldak'ta, 21 gün önce evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 23 yaşındaki gençten 21 gündür haber alınamıyor.

Kayıp gençten 21 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Zonguldak'ta, 21 gün önce evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 23 yaşındaki gençten 21 gündür haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için İzmir'e giden ve 21 gündür kendisinden 21 haber alamayan Mutlu Kıyar'ın ailesi, çocukları için kayıp başvurusunda bulundu.

Baba Mustafa Kıyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarının hayatından endişe duyduklarını söyledi.

Oğullarından haber alamadıklarını anlatan Kıyar, "Polislere ve her yere kayıp ilanı verdim. Çocuğum İzmir'den bir kızla tanıştığını söyledi. Bize, 'Onunla evlenmeye karar verdim. Kızı tanıştırmaya getireceğim.' dedi. Gidiş o gidiş, daha da haber alamadık." ifadelerini kullandı.

Baba Kıyar, oğlunu görenlerin polise veya jandarmaya haber vermesini istedi.

Zonguldak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:04 Kaynak: AA
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Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden gençten 21 gündür haber alınamıyor
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