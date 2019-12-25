Kayıp gençten 8 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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Kayıp gençten 8 gündür haber alınamıyor

6 saat önce

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yaşayan ve babasıyla birlikte Manavgat ilçesine giden 22 yaşındaki Abdullah Yiğit'ten 8 gündür haber alınamıyor.

Kayıp gençten 8 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yaşayan ve babasıyla birlikte Manavgat ilçesine giden 22 yaşındaki Abdullah Yiğit'ten 8 gündür haber alınamıyor.


Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yaşayan ve babasıyla birlikte Manavgat'a giden 22 yaşındaki Abdullah Yiğit'ten 8 gündür haber alınamıyor. Selahattin Yiğit, kardeşini Manavgat ve Gündoğmuş'ta her yerde aramalarına rağmen izine ulaşamadıklarını belirterek vatandaşlardan yardım istedi. Kardeşinin Denetimli Serbestlik kapsamında Gündoğmuş Belediyesinde çalıştığını belirten ağabey Yiğit, "Kardeşim 17 Aralık Salı sabahı babamla birlikte avukatla görüşmek üzere Manavgat'a geldi. Babam öğle minibüsüyle Gündoğmuş'a geri dönerken kardeşim babamdan bir miktar para isteyip akşam saat 19.00'daki minibüsle geleceğini söylemiş. Kendisinden Salı gününden beri haber alamıyoruz. Evde yatağa mahkum bir anamız var. Dört gözle oğlunun dönmesini bekliyor. Tüm aramalarımıza rağmen ne yazık ki şu ana kadar izine rastlayamadık. Kardeşim beni duyuyorsa bir an önce evine dönmesini istiyoruz. Yerini gören ve bilen varsa insanlık namına en yakın polis ve jandarmaya bildirmesini istiyoruz" çağrısında bulundu. - ANTALYA

Abdullah Yiğit, Gündoğmuş, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
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