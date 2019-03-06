Kayıp Gençten Acı Haber
1 saat önce
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde evden balık tutmak için çıkan ve 1 aydır kayıp olan gencin cansız bedeni balık ağına takılı halde bulundu.
Edirne
'nin Uzunköprü
ilçesinde evden balık tutmak için çıkan ve 1 aydır kayıp olan gencin cansız bedeni balık ağına takılı halde bulundu. Uzunköprü 'de 1 ay önce evden balık tutmak için çıkan ve 1 aydır kayıp olarak aranan Evren
Kandemir'in cesedi nehir de balıkçılık yapan kişiler tarafından balık ağına takılarak bulundu. Balık avlamak için Ergene
nehrine doğru çıkan balıkçılar balık ağını toplamak için gittiklerinde cesetle karşılaşarak, durumu emniyete bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri yapılan incelemelerin ardından cesedin 1 aydır kayıp olarak aranan Evren Kandemir'e ait olduğu belirlendi. Evren Kandemir'in cenazesi Uzunköprü devlet hastanesi morguna daha sonra Adlı Tıp Kurumuna sevk edilecek.
(Sercan Ülgen/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:41 Kaynak: İHA
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