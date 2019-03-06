Son Dakika Haberleri: Kayıp Gençten Acı Haber

Kayıp Gençten Acı Haber

1 saat önce

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde evden balık tutmak için çıkan ve 1 aydır kayıp olan gencin cansız bedeni balık ağına takılı halde bulundu.

Kayıp Gençten Acı Haber, System.String[]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde evden balık tutmak için çıkan ve 1 aydır kayıp olan gencin cansız bedeni balık ağına takılı halde bulundu. Uzunköprü 'de 1 ay önce evden balık tutmak için çıkan ve 1 aydır kayıp olarak aranan Evren Kandemir'in cesedi nehir de balıkçılık yapan kişiler tarafından balık ağına takılarak bulundu. Balık avlamak için Ergene nehrine doğru çıkan balıkçılar balık ağını toplamak için gittiklerinde cesetle karşılaşarak, durumu emniyete bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri yapılan incelemelerin ardından cesedin 1 aydır kayıp olarak aranan Evren Kandemir'e ait olduğu belirlendi. Evren Kandemir'in cenazesi Uzunköprü devlet hastanesi morguna daha sonra Adlı Tıp Kurumuna sevk edilecek.

(Sercan Ülgen/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:41 Kaynak: İHA

Edirne, Evren, Uzunköprü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Lideri Akşener'e: Bu Kadın Şirazeden Çıkmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Sert Tepki

AK Parti Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu'nun Çağrısına Yanıt Verdi Venezuela, Alman Büyükelçi'ye Ülkeyi Terk Etmesi İçin 48 Saat Süre Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 22:51:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp Gençten Acı Haber
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]