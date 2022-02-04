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Kayıp göçmenin cansız bedeni Çeşme'de bulundu - Son Dakika

Kayıp göçmenin cansız bedeni Çeşme'de bulundu

04.02.2022 08:37
Kayıp göçmenin cansız bedeni Çeşme'de bulundu

Yunan unsurları tarafından denize atılan ve yüzerek Karaada'ya çıkan 2 düzensiz göçmenin, kayıp olduğunu bildirdiği 1 arkadaşlarının cansız bedeni, Çeşme'nin Dalyan Mahallesi Top Burnu'nda bulundu.

Yunan unsurları tarafından denize atılan ve yüzerek Karaada'ya çıkan 2 düzensiz göçmenin, kayıp olduğunu bildirdiği 1 arkadaşlarının cansız bedeni, Çeşme'nin Dalyan Mahallesi Top Burnu'nda bulundu.

31 Ocak Pazartesi günü, saat 11.20 sıralarında Çeşme açıklarındaki Karaada üzerinde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, adadaki 2 göçmeni kurtarmıştı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin 1 arkadaşlarının kayıp olduğunu söylemeleri üzerine, 2 Sahil Güvenlik Botu, 1 Dalış Timi, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 1 İnsansız Hava Aracı sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştı. Denizde ve sahil kesiminde yapılan arama çalışmaları sırasında, bugün Dalyan Mahallesi'ndeki Top Burnu'nda karaya vurmuş bir erkek cesedi bulundu.

Karaada'dan kurtarılan 2 düzensiz göçmen, bulunan cansız bedenin arkadaşlarına ait olduğunu teşhis ettiler. - İZMİR

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Sahil Güvenlik, Karaada, Yunan, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp göçmenin cansız bedeni Çeşme'de bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp göçmenin cansız bedeni Çeşme'de bulundu - Son Dakika
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