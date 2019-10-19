Son Dakika Haberleri: Kayıp görme engelli, ormanda baygın bulundu
Son Dakika Güncel Kayıp görme engelli, ormanda baygın bulundu

Kayıp görme engelli, ormanda baygın bulundu

2 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yalnız başına evden çıkıp geri dönmeyen görme engelli Hüseyin Karaman (81), 15 saat sonra ormanlık alanda baygın bulundu.

Kayıp görme engelli, ormanda baygın bulundu, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yalnız başına evden çıkıp geri dönmeyen görme engelli Hüseyin Karaman (81), 15 saat sonra ormanlık alanda baygın bulundu.

Nazilli'nin kırsal Uzunçam Mahallesi'nde yaşayan görme engelli Hüseyin Karaman, dün öğle saatlerinde, yakınlarından habersiz sokağa çıktı. Durumu fark eden yakınları, Karaman'ı aramaya çıktı, sonuç alamayınca da güvenlik güçlerine haber verdi. Bunun üzerine Karaman'ı arama çalışması başlatıldı. Karaman, yaklaşık 15 saat sonra, ekipler tarafından ormanlık alanda yarı baygın bulundu.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Hüseyin Karaman, Nazilli, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:39 Kaynak: DHA
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