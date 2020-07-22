Kayıp Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü kısmen boşaltılıyor - Son Dakika

Tunceli'de 200 gün önce kaybolan Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen arama çalışmalar kapsamında kentteki Uzunçayır Baraj Gölü'nün suyunun kısmen tahliye edilmesi işlemi sürüyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Emniyet Müdürlüğü, askeri birimler, çeşitli sivil toplum kuruluşları, çeşitli illerden gelen dalgıç polisler ve gönüllülerin, botlar, su altı görüntüleme cihazları, drone, helikopter, iz takip köpekleri desteğinde aylardır sürdürdüğü arama çalışmaları özellikle genç kızın en son görüldüğü Dinar deresi üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü çevresi ile bu derenin su sağladığı Uzunçayır Baraj Gölü'nde yoğunlaştırıldı.

Ekiplerin tüm teknik imkanları da kullanarak 200 gündür sürdürdüğü çalışmalara rağmen genç kıza ulaşılamayınca, bir süre önce ekiplerin dalgıçlar ve su altı görüntüleme cihazları gibi teknik imkanlarla su altında yaptıkları arama çalışmaları sonlandırıldı.

Baraj üzeri ve viyadük çevresi ile Dinar deresi kıyılarında yoğunlaştırılan çalışmalara rağmen Doku'ya ulaşılamayınca, ailesinin de talebi üzerine İçişleri Bakanlığının talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen tahliye edilerek arama çalışmalarının sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) ve AFAD yetkililerinin yaptığı toplantının ardından normalde tek tribünden elektrik üretimi yapılan barajda su seviyesinin düşürülmesi için 3 tribünden üretim yapılmasına başlandı.

Bu işlem sayesinde 3 tribünden su tahliyesi yapılan barajın 897 olan kotu, yaklaşık 15 gün içinde 885'e düşürülecek. Barajın su seviyesinin indirilerek özellikle Sarı Saltuk Viyadüğü alt kısmındaki suyun tahliyesi hedefleniyor.

Barajın suyunun azalması sonucu viyadük altındaki suyun da çekilmesi sonrası ekipler Doku'yu arama çalışmalarına burada devam edecek.

Yetkililer, barajda 3 tribünden yapılan su tahliyesi işlemenin devam ettiğini kaydetti.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi evrak bulmuştu.