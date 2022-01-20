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Kayıp Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin bilgileri yaydığı öne sürülen eski polise hapis cezası - Son Dakika

Kayıp Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin bilgileri yaydığı öne sürülen eski polise hapis cezası

20.01.2022 14:54

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan 21 yaşındaki Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmayla alakalı bazı kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirip yaydığı gerekçesiyle yargılanan eski polis memuru E.Y, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan 21 yaşındaki Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmayla alakalı bazı kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirip yaydığı gerekçesiyle yargılanan eski polis memuru E.Y, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Tunceli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kayıp Doku'nun annesi Bedriye, babası Halit ve ailenin avukatları Fatma Kalsen ile Kenan Çetin hazır bulundu. Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının üvey babası ve meslekten ihraç edilen polis memuru tutuksuz sanık E.Y. ise duruşmaya katılmadı.

Altıncı celsesi görülen duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasının okunmasının ardından baba Halit Doku ve avukatlar söz aldı.

Baba Halit Doku, eski polis memuru E.Y. hakkındaki şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Mütalaaya bir diyeceğim yoktur. Kızım Gülistan, kaybolmasından önce yaklaşık 2 gün süreyle E.Y. isimli şahsın evinde kalmıştır. Kızıma bu şahısların zarar verdiğini düşünüyorum. Sanık E.Y'nin cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan hakim, sanık E.Y'ye "kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek" suçundan 10 ay, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçundan" da 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, E.Y'nin hakaret suçundan beraatine hükmetti.

Abla Aygül Doku'ya tehdit ve hakaretten ceza

Birleştirilen dosya kapsamında sanık E.Y'ye karşı mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarından yargılanan abla Aygül Doku'ya 5 ay hapis ve 3 bin 240 lira adli para cezası verildi. Mahkeme, Doku hakkındaki hükmün de açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme çıkışı anne Bedriye Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki kızının 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olduğunu söyledi.

İki yıldır kızını aradıklarını belirten Doku, "Hayat bize zindan oldu. Oturuyorum kızım nerede, kalkıyorum kızım nerede? Kızım öğrenci, üniversite öğrencisi." dedi.

Avukat Fatma Kalsen de Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili iki yıldır herhangi bir somut gelişme elde edilemediğini anlattı.

Kalsen, soruşturmanın sürdüğünü ifade ederek, "Esasen soruşturmanın başından beri aile ve avukatlar tarafından defalarca dile getirildi. Maalesef zamanında deliler sağlıklı bir şekilde toplanmış olsaydı belki bugün Gülistan, aramızda olacaktı veya akıbetine ilişkin aile de sağlıklı bir bilgiye sahip olacaktı. Bugün bu acılar da yaşanmamış olacaktı." diye konuştu.

Olayın geçmişi

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan kente gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama çalışması başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara son verilmişti.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılmasına karar verilerek su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan da sonuç alınamaması üzerine aramalar 18 Ağustos'ta tamamlanmıştı.

Gülistan Doku'nun bulunması için 15 Ekim'de yeniden başlatılan arama çalışmalarında ise tüm çabalara rağmen genç kıza ulaşılamamıştı.

23 Kasım 2020 tarihinde ise baraj gölünde kıyıya yakın alanlarda ve baraj kapaklarının bulunduğu bölümlerde su altı ve üstünde arama yapan ekipler, çalışmalardan netice alamaması üzerine kayıp genç kızı barajda arama faaliyetlerine son vermişti.

Genç kızın kaybolmasına ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Kayıp Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin bilgileri yaydığı öne sürülen eski polise hapis cezası
Kayıp Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin bilgileri yaydığı öne sürülen eski polise hapis cezası
Kayıp Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin bilgileri yaydığı öne sürülen eski polise hapis cezası

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Gülistan Doku, Polis Memuru, Tunceli, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayıp Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin bilgileri yaydığı öne sürülen eski polise hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin bilgileri yaydığı öne sürülen eski polise hapis cezası - Son Dakika
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