Kayıp Gülistan'ı 70 kurbağa adam arıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Gülistan'ı 70 kurbağa adam arıyor - Son Dakika

Kayıp Gülistan'ı 70 kurbağa adam arıyor

6 saat önce

Tunceli'de 20 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 70 dalgıç, Su Altı Görüntüleme cihazları ve 11 botla arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp Gülistan'ı 70 kurbağa adam arıyor, System.String[]

Tunceli'de 20 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 70 dalgıç, Su Altı Görüntüleme cihazları ve 11 botla arama çalışmaları sürüyor.


Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karadan devam ediliyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Denizli, Kahramanmaraş ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Elazığ, Diyarbakır ve Bitlis Emniyet Müdürlüleri Su Altı Grup Amirliklerine bağlı dağlıç polisler ile AFAD tarafından devam edilen çalışmalara bugün Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) gelen 10 kişilik dalgıç ekibi de destek vermeye başladı.


Baraj Gölü'nde 11 bot, ROV ve Sonar cihazının yanı sıra 70 kurbağa adamla devam eden arama çalışmalarını Gülistan Doku'nun ailesi ve çok sayıda yakını da takip ediyor. Uzun Çayır Baraj Gölü'nde 750 bin metrekarelik alanda 100 kişilik ekiple devam eden çalışmalara, jandarma ve emniyet birimleri ise karadan destek veriyor. - TUNCELİ

Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:49 Kaynak: İHA
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