Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 12. gününde de sürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 12. gününde de sürüyor - Son Dakika

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 12. gününde de sürüyor

6 saat önce

Tunceli'de 12 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 12. gününde de sürüyor, System.String[]

Tunceli'de 12 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor. Olay yerinde çalışmayı takip eden aileden abla Aygül Doku, kardeşimin cesedi bulunsun bende evet, Gülistan'ım ölmüş deyip alıp eve götüreyim" diye konuştu.


5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları valilik koordinesinde devam ediyor. Kaldığı yurtta intihar mektubu, arama çalışmasının olduğu Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü mevki'inde su altında ismi yazılı reçete, notlar ve arkadaşından aldığı makas bulunan Gülistan'ın bulunması için son görüldüğü yerde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ve Özel Harekat Timlerinin katılımıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri su altı görüntüleme cihazlarıyla arama yaparken, dalgıç polisler de dalış gerçekleştiriyor. AFAD ve jandarmanın da kıyı taraması yaptığı çalışmaları Gülistan'ın Annesi Bedriye, Ablası Aygül ve çok sayıda yakını da takip ediyor.


Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü 16.26'daki 4 saniyelik telefon sinyalinin HTS ve BTK tarafından yapılan incelemede ayrıldığı erkek arkadaşı Zaynal Abakarov tarafından yapılan aramanın telesekretere düşmesiyle gerçekleştiği öğrenildi.


-Abla Doku: " Kardeşimin cesedi buradaysa cesedini istiyorum"


On iki gündür kardeşinden haber alamadıklarını anımsatan Abla Aygül Doku, "Nereye gidiyorsam savcılık olsun emniyet olsun hepsi teknik olarak Gülistan'ın bu suda olduğunu söylüyorlar. 12 gündür 7'şer kişiden oluşan 4 ekip çalışma yapıyor. Madem kardeşim bu sudaysa cesedini istiyorum. Hepimiz her gün ölüyoruz. Kardeşimin cesedi bulunsun ben de evet, Gülistan'ım ölmüş deyip alıp eve götüreyim. Yüzde 95 burada diyorlar"diye konuştu.


Gülistan'ın kaldığı yurt odasında bulunan mektubun şakadan kaynaklı bir not olduğunu dile getiren abla Doku, "Eşyalarını almaya gittiğimde o notu buldum. Önce gerçek bir mektup olduğunu zannederek ağladım. Sonra çok samimi bir arkadaşı bana notu geçen yıl birlikte hazırladıkları bir şaka olduğunu söyledi. Gülistan çok dağınık biriymiş. Notta, arkadaşlar ben öldükten sonra odamı toplayın, yatağımı toplayın, bana kirli demesinler. Haha, hihi espriyle bunları yazmış"ifadelerini kullandı.


-Gülistan intihar ettiyse erkek arkadaşı biliyor


Şu ana kadar kardeşine ait bulgu olarak bir makas gösterildiğini dile getiren Aygül Doku, "Sorduğumuzda Gülistan'ın makası da olabilir herhangi bir makas da olabilir deniliyor. Arkadaşlarının hepsiyle görüştüm. Gülistan çocukla buluştuktan sonra o Gülistan'a ne söylüyor bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımdan da bunu istiyorum. O çocuk Gülistan'ın suya atlayıp atlamayacağını da biliyor. Eğer o çocuk Gülistan'a kötü bir şey söylemişse bilir. On dakika önce arkadaşını arayıp akşam buluşalım diyor, hocasını arayıp bugün çocuk bakmaya gelemeyeceğim sınava çalışmaya gideceğim diyor. ve benim kardeşimin odasında KPSS kitapları çıktı. İntihar etmek isteyen biri KPSS kitabı alır mı. Eğer intihar etmişse o çocuk yine bunu biliyor. Kardeşimi kaybolmadan iki gün önce aradım ne yapıyorsun dedim finallere çalışıyorum dedi" diye konuştu.i"


Savcılık ve valiliğin kendilerine Zaynal Abakarov'un gözetim ve denetimleri altında olduğunu ileri süren Doku, kardeşinin bulunmasını istedi. - TUNCELİ

Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı
Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi Hayatına son veren hemşire, ölmeden önce eşiyle görüntülü konuşmuş Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti

Son Dakika Haberleri
21:43 Libya'daki Kuloğlu Türkleri kimdir; emekli büyükelçiler anlatıyor - Son Dakika Haber
21:42 İspanya'da milyarder iş adamına Picasso tablosu kaçakçılığından hapis ve para cezası - Son Dakika Haber
21:28 Rapor: İsrail, 2019'da Doğu Kudüs'te bir önceki yıla göre yüzde 44 daha fazla ev yıktı - Son Dakika Haber
21:28 Ankara'daki cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika Haber
21:26 Yunan medyası Hafter'in Atina'ya geleceğini iddia etti - Son Dakika Haber
21:22 Azli istenen Trump'ın Senato'da yargı süreci başladı - Son Dakika Haber
21:07 Bekaretini satılığa çıkaran genç kıza, 1 milyon 200 bin euroluk teklifle bir iş insanı talip oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 21:51:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 12. gününde de sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]