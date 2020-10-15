Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 45 kişilik ekiple yeniden başladı - Son Dakika

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 45 kişilik ekiple yeniden başladı

5 Ocak'ta kayıp olan ve 226 gün süreyle çok sayıda ekiple aranmasına rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmaları bugün baraj gölünde başlatıldı.

TUNCELİ - Tunceli'de 5 Ocak'ta kayıp olan ve 226 gün süreyle çok sayıda ekiple aranmasına rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmaları bugün tekrar son görüldüğü baraj gölünde başlatıldı.

5 Ocak 2020 tarihinde Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku, kaybolmuştu. Bunun üzerine valilik koordinesinde geniş kapsamlı soruşturma ve araştırma başlatılmış, kayıp Gülistan'la ilgili bazı güvenlik kameraları ve araç içi kamerasının kaydettiği görüntülere ulaşılmasının ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışması başlatılmıştı. 226 gün boyuncu baraj gölü dahilinde bir çok noktada arama yapılan Gülistan'la ilgili bir sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine 18 Ağustos tarihinde arama çalışmaları durduruldu.

Arama çalışmaları 45 kişilik ekiple baraj gölünde tekrar başlatıldı

Tunceli Valiliği koordinesinde, bugün itibariyle Uzunçayır Baraj Gölü'nde tekrar başlatıldı. Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olmak üzere 20'si dalgıç 45 kişilik ekiple arama çalışmalarına başlandı. Ekiplerin bir kısmı baraj gölü yüzeyinde taramalar gerçekleştirmeye başladı, bir kısmı da dalış yaparak arama çalışmalarına katıldı.

Öteyandan arama çalışmalarında 3 su altı arama robotu cihazı ile bir taramalı sonar cihazının kullanıldığı da bildirildi.