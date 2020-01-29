Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı.


Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan ve en son Sarı Saltıuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.


Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam eden arama çalışmaları kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri botlar ve ROV ile tarama yaparken Bitlis'ten gelen dalgıç polisler tarafından da dalışlar gerçekleştiriliyor.


Karadan da jandarmaya ait iz bulma ve kadavra köpeğiyle devam eden çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı. - TUNCELİ

Munzur Üniversitesi, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:29 Kaynak: İHA
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