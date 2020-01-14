Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Tunceli'de 10 gündür haber alınamayan ve yurtta intihar mektubu çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ismi yazılı reçete ve arkadaşından aldığı makasın bulunduğu baraj gölünde arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Tunceli'de 10 gündür haber alınamayan ve yurtta intihar mektubu çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ismi yazılı reçete ve arkadaşından aldığı makasın bulunduğu baraj gölünde arama çalışmaları devam ediyor.


Tunceli'de 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları valilik koordinesinde 150 kişilik ekiple devam ediyor. Atatürk Mahallesi'nde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kız öğrenci yurdundaki odasında intihar mektubu bulunan Gülistan'ın bulunması için başlatılan Uzunçayır Barajı Dinar Köprüsü mevkiinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polisler ve 4 Özel Harekat Timi'nin katılımıyla sürüyor.


Bölgede dalgıçlar ve su altı görüntüleme cihazı ile özellikle daha önce Gülistan'a ait el yazısının olduğu değerlendirilen notlar, ismi yazılı reçete ile olaydan bir kaç gün önce arkadaşından aldığı belirlenen makasın bulunduğu bölgede yoğunlaşıldığı öğrenildi.


Öte yandan kayıp kızın yakınları da devam eden çalışmaları yerinde izliyor. - TUNCELİ

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boşanma aşamasında olan bir kişi ailesinin gözü önünde intihar etti
Genç kızın metrelerce sürüklenerek hayatını kaybettiği kaza kamerada İntihar ettiği söylenen Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeri tespit edildi 10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 20:07:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]