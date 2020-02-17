Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına devam ediliyor.

5 Ocak tarihinden itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına botlarla devam ediliyor.Bu kapsamda arama çalışmaları su tahliyesi yapılan Uzunçayır Baraj Gölü'nde Diyarbakır'dan gelen 7 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin katılımıyla yapıldı.

Botlarla kıyı taramalarının yapıldığı çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı.

(İHA)