Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

17 dakika önce

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor. Kayıp Gülistan'ın ablası Aygül Doku, dün görüştükleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendilerine kardeşinin bulunması için özel ekip görevlendireceğinin sözünü verdiğini söyledi.


5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor. Botlarla yapılan su üstü aramalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı. Kayıp Gülistan'ın ablası Aygül Doku, dün Tunceli'yi ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özellikle kendisi tarafından özel bir ekip oluşturma imkanı varsa onu talep ettik. Sayın bakanımız da bize özel bir ekip oluşturup göndereceğinin sözünü verdi" dedi.


Suda görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle arama çalışmalarının durumu ile ilgili bilgi verdiklerini dile getiren Doku, "Kendisi bize aramaların ilk haftaki gibi devam edeceğini söyledi. Sudaysa ya da dışarıdaysa Gülistan'a sahip çıkacağını, bütün ihtimalleri değerlendireceklerini söyledi. İkincisi Gülistan intihar etmişse dahi bu işte kimin sorumluluğu varsa, Gülistan kimin yüzünden o köprüye gelmişse, onlar hakkında da gerekenlerin yapılacağını söyledi" diye konuştu.


Abla Aygül Doku, üniversitede kardeşi ve arkadaşlarının yaşadığı problemleri de İçişleri Bakanı Soylu'ya aktardıklarını dile getirdi. - TUNCELİ

Süleyman Soylu, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Abdullah Gül'ün Gezi Parkı'yla ilgili sözlerine AK Parti'den ilk tepki Süleyman Soylu'dan geldi
Manisa'da deprem fırtınası sürüyor! 1 günde 44 deprem meydana geldi İçişleri Bakanlığı'ndan 'bir yolcunun streç filme sarıldığı' iddiasına açıklama 1.5 milyon lira kredi çekip aldığı büyükbaş hayvanları hastalanan muhtar intihar etti

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 13:59:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]