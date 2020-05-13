Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 130 gündür jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri tarafından aranıyor.

5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor. Çanakkale ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıç polisler ile Diyarbakır'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalışlar gerçekleştirerek arama yaptı. AFAD ekipleri ise botlarla baraj boyunca taramalar gerçekleştirdi.

Devam eden çalışmalarda henüz Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanamadı. - TUNCELİ