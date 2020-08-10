Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor.

Tunceli'de 219 gün önce kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına kodu minimum seviyeye düşürülen Uzunçayır Baraj Gölü'nde çok sayıda ekibin katılımıyla devam ediliyor.

AFAD Başkanlığında yürütülen arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile AFAD il müdürlüklerinden çok sayıda ekip katılıyor. Su altı ve su üstünden belirlenen 3 kilometrelik alanda yapılan çalışmalardan henüz bir sonuç elde edilemedi.

(Ercan Topaç/İHA)