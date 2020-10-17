Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

17.10.2020 13:58

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor Çalışmaları takip eden abla Aygül Doku, "Kardeşim intihar edecek biri değildi, karada etkin bir çalışma istiyoruz" Tunceli'de 287 gün önce kaybolan Gülistan Doku'yu bulmak için yeniden başlatılan arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor.

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Çalışmaları takip eden abla Aygül Doku, "Kardeşim intihar edecek biri değildi, karada etkin bir çalışma istiyoruz"

TUNCELİ - Tunceli'de 287 gün önce kaybolan Gülistan Doku'yu bulmak için yeniden başlatılan arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmuştu. Bunun üzerine valilik koordinesinde geniş kapsamlı soruşturma ve araştırma başlatılmış, kayıp Gülistan'la ilgili bazı güvenlik kameraları ve araç içi kamerasının kaydettiği görüntülere ulaşılmasının ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışması başlatılmıştı. 226 gün boyuncu baraj gölü dahilinde bir çok noktada yapılan çalışmalardan sonuç elde edilememişi üzerine çalışmalara 18 Ağustos tarihi itibariyle son verilmişti. 226 gün süreyle çok sayıda ekiple aranmasına rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için 15 Ekim'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde 45 kişilik ekiple çalışma yeniden başlatıldı.

Valilik koordinesinde, Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlayan arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünden 20'si dalgıç 45 kişilik ekip katılıyor.Çalışmalar kapsamında ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü boyunca botlarla su üstü ve kıyı araması yaparken, dalgıçlarla da dalış yapılarak arama gerçekleştiriliyor. Çalışmalara 3 su altı arama robotu cihazı ve bir taramalı sonar cihazı da destek veriyor.

Devam eden arama çalışmalarını takip eden Abla Aygül Doku, 287 gündür kardeşini aradıklarını belirterek, "Öncelikle başından beri bizimle birlikte Gülistan'ın bulunması için çalışan ekiplere teşekkür ediyorum. 287 gün boyunca Gülistan'a ait en ufak bir ize ne karada ne de suda rastlandı. 227 gün boyunca suda aramıştık ama bir sonuç elde edememiştik. İlk günden beri söylüyorum. Benim kardeşim intihar edecek bir kız değil. Sayın bakanımızla görüştüğümüzde de bunları dile getirdik. Gülistan kaybolmadan önceki gün benimle görüşmüştü. YKS kitaplarını istemişti. YKS'ye girecekti. İkinci üniversite okumayı düşünüyordu. Kendine yeni bir mont almıştı o montu sadece bir gün giymişti. Daha sonra anneme, yeğenlerime hediyeler almıştı. 15 tatilde eve gelecekti. Hediyelerini getirecekti. KPSS kitaplarını açmıştı Türkçe'ye çalışmaya başlamıştı. Benim kız kardeşimin her şeyi yarım kaldı" dedi.

Adalete ve hukuka inandığını aktaran Doku, "Yetkililerden kız kardeşimin bulunmasını istiyorum. Bize ve Gülistan'a bunu yaşatanlardan hesap sorulsun. Bakanımıza kız kardeşimin intihar edecek bir kız olmadığını söyledik. Yeni valimiz de Gülistan'ın bulunması için çırpınıyor. Bunu görüyorum. Ancak biz sudan ziyade kara etkin ve adil bir yargılama istiyoruz. Abarokov ve ailesinin yargılanmasını istiyoruz. Gülistan suda olsaydı şimdiye kadar bulunurdu. O nedenle sudan öte karada bir aramanın yapılmasını talep ettik" ifadelerini kullandı.

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Uzunçayır, Valilik, Tunceli, Baraj, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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