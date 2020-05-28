Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika

Tunceli'de 145 gün önce kayıp olan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına yeniden başlandı.



Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ara verilmişti. Uzunçayır Baraj Gölü'nde yeniden başlayan arama çalışmalarına Adıyaman'dan gelen dalgıç polisler ile Van'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile AFAD ekibi katılıyor. Çalışmalar kapsamında jandarma ve polis ekipleri tarafından barajda belirlenen noktalara dalış gerçekleştirildi, AFAD ekipleri de su üstü ile kıyı taramaları yaptı.



Çalışmaların Vali Tuncay Sonel koordinesinde geniş kapsamlı süreceği bildirildi. - TUNCELİ