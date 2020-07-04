Kayıp Gülistan'ı arama çalışmalarında 6 ay geride kaldı - Son Dakika

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmalarında 6 ay geride kaldı
Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında 6 ay geride kaldı.
Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında 6 ay geride kaldı.
Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor. 182 gündür kayıp olan Doku'ya arama çalışmalarına Ordu'dan gelen dalgıç polisler ile AFAD ekipleri katıldı. Ekipler hem su altı hem de su üstünde arama çalışması gerçekleştirdi. Gülistan'ın ağabeyi Ramazan Doku'da, bir an önce kardeşinin akıbetini öğrenmek istediklerini söyledi.
Yaptıkları görüşmelerde Pazartesi gününden itibaren su altı arama çalışmalarına son verileceğini öğrendiklerini belirten ağabey Ramazan Doku, "Sadece su üzerinde tekneyle arama yapılacak. Biz bunu kabul etmedik. 6 ay oldu. Biz istiyoruz ki Deniz Kuvvetlerinden su altı cihazlarıyla geniş bir alanda kızımız aransın. Bu kız uçmadı ya. Dalgıçlar burada yok diyor. Peki, nereye gitti. Tunceli'nin her tarafından kamera var. Biz kızımızı istiyoruz. Her gün işe gider gibi buraya ceset aramaya geliyoruz. Perişan olduk. Bu olay bir an önce aydınlansın. 6 ay oldu hiçbir ize rastlanmadı. Biz artık kızımızın akıbetini öğrenmek istiyoruz. Su da değilse bu işte başka bir iş var" dedi. - TUNCELİ
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 16:31 Kaynak: İHA
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