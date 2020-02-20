Kayıp Gülistan'ı arama çalışması sürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Gülistan'ı arama çalışması sürüyor - Son Dakika

Kayıp Gülistan'ı arama çalışması sürüyor

7 saat önce

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürürken, kaybolmadan önce arkadaşlarıyla halay çektiği görüntüler de ortaya çıktı.

Kayıp Gülistan'ı arama çalışması sürüyor, System.String[]

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürürken, kaybolmadan önce arkadaşlarıyla halay çektiği görüntüler de ortaya çıktı.


5 Ocak tarihinden itibaren haber alınmayan ve kaybolduğu gün merkez Atatürk Mahallesi Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü'nden su tahliyesi yapılarak devam eden arama çalışmaları aralıksız sürüyor.


Öte yandan Gülistan Doku'nun kaybolmadan kısa bir süre önce çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Gülistan'ın Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte tef eşliğinde müzik söyleyip halay çekerken görülüyor. - TUNCELİ

Munzur Üniversitesi, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mahkemede 20 yıl ceza aldığını duyan sanık, ağzına sakladığı kalemi boynuna sapladı
Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık: Bana kara büyü yapıldı, zaman zaman cinler geliyor Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı Servis şoförüne taciz dayağı! Polis ekipleri yarı çıplak halde buldu

Son Dakika Haberleri
19:00 Altın Palmiye Ödülleri, görkemli bir geceyle sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:33:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp Gülistan'ı arama çalışması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]