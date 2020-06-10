Kayıp Gülistan'ı arama çalışması sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de 158 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları aralıksız devam ederken ekipler, toplamda su altına bin 500 saatlik dalış yaptığı öğrenildi.



5 Ocak tarihinden itibaren haber alınamayan ve en son araç içi kamerasına görüntüsü yansıyan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürüyor. Doku'nun arama çalışmaları 158'nci günde de devam ederken bugünkü arama çalışmalarına Çanakkale ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı su altı arama kurtarma polisleri ve İzmir'den gelen jandarmaya Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri katıldı. İlk günden bu güne kadar aralıksız arama çalışması yürüten ekiplerin, Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde yaklaşık 10 kilometrelik alanda toplamda bin 500 saatlik bir dalış gerçekleştirdiği öğrenildi.



AFAD ekipleri tarafından su üstü ve kıyı aramasının yanı sıra, dalgıçlar tarafından bugün dalışlar da gerçekleştirildi. Arama çalışmalarını Gülistan'ın annesi Bedriye ile ablası Aygül Doku'da takip etti.



Kardeşinin akıbetinin belirlenmesini isteyen abla Aygül Doku "158 gündür Türkiye'nin en profesyonel ekiplerinden abilerim buraya geldi. Dalışlarını yapıyorlar bizde aile olarak sürekli kendilerinin yanına gelip bilgiler alıyoruz. Fakat Gülistan neden hala bu sudan çıkmıyor. Biz artık bu sır perdesinin çözülmesini istiyoruz" dedi. - TUNCELİ