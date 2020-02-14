Kayıp Gülistan'ı buz tutan baraj gölünde aradılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp Gülistan'ı buz tutan baraj gölünde aradılar - Son Dakika

Kayıp Gülistan'ı buz tutan baraj gölünde aradılar

11 dakika önce

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları bir bölümü buz tutan Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor.

Kayıp Gülistan'ı buz tutan baraj gölünde aradılar, System.String[]

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları bir bölümü buz tutan Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Diyarbakır'dan gelen Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ekibine bağlı dalgıçlar, buz altında da arama çalışması gerçekleştirdi.


Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor. Diyarbakır'dan gelen 7 kişilik JAK, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Adıyaman'dan gelen dalgıç polisler ve AFAD ekipleriyle devam eden çalışmaları Doku'nun ailesi de takip ediyor.


JAK ekipleri arama çalışmaları kapsamında bir bölümü aşırı soğuklar nedeniyle buz tutan Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalışlar gerçekleştirdi. Bot ve teknelerle de devam eden arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı. - TUNCELİ

Uzunçayır, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:39 Kaynak: İHA
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