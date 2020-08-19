Kayıp Gülistan'ın ablası Aygül Doku'dan "Ekipler ciddi ve titiz arama yaptı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Kayıp Gülistan'ın ablası Aygül Doku'dan "Ekipler ciddi ve titiz arama yaptı" açıklaması Açıklaması

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, kız kardeşinin kaybolması olayının çözülmesini istediklerini belirterek, "Gülistan'ı bulmak için Türkiye'nin suda arama kurtarmada en iyi ekiplerince çok ciddi ve titiz bir arama yapıldı.

Kayıp Gülistan'ın ablası Aygül Doku'dan

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, kız kardeşinin kaybolması olayının çözülmesini istediklerini belirterek, "Gülistan'ı bulmak için Türkiye'nin suda arama kurtarmada en iyi ekiplerince çok ciddi ve titiz bir arama yapıldı. Ekipler çok büyük emek harcadı, onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşi Gülistan'ın 228 gün önce kaybolduğunu ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Gülistan'ın 227 gün boyunca suda arandığını belirten abla Doku, "Biz ilk günden itibaren söylüyorduk, bizim kızımız Gülistan intihar etmedi. Ama ısrarla suda denildi ve bunun üzerine Gülistan'ı bulmak için Türkiye'nin suda arama kurtarmada en iyi ekiplerince çok ciddi ve titiz bir arama yapıldı. Ekipler çok büyük emek harcadı, onlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aygül Doku, Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan aramalardan sonuç alınamadığını ve çalışmaların tamamlandığını ifade eden Doku, "Bütün o aramalara rağmen bir sonuç alamadık çünkü Gülistan suda yoktu ve yok denildi. Peki şimdi ne olacak? Biz ilk günden itibaren diyoruz, kızımız kaybolmadan bir gece önce darbedildi, zorla araca bindirilmeye çalışıldı, kızımız sabah tehdit edilmeye çalışıldı. O ailenin ve baş şüphelinin üzerine gidilmesini istedik. Israrlarımıza rağmen su üzerinde duruluyordu. Bugün bu saatten sonra ne yapılacak, ne olacak gerçekten ben çok merak ediyorum?" ifadelerini kullandı.

Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı ve babasının yeniden sorgulanması gerektiğini dile getiren abla Doku, kardeşinin gece onların evinde kaldığına işaret etti.

Abla Doku, olay nedeniyle ailece çok yorulduklarını belirterek, "Tunceli avuç içi kadar bir kent. Bu kentte bir cinayeti çözmenin ya da bir kızın akıbetini, yaşayıp ya da yaşamadığını öğrenmenin çok zor olmadığını düşünüyorum ve biz artık devlet yetkililerinden bu olayın en kısa sürede çözülmesini istiyoruz. Çünkü gerçekten çok yorulduk." diye konuştu.

Olay

Tunceli'de üniversite okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün süreyle su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamış ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla su altı aramasına son verilmişti.

Ailenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekip ile yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun aramalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara 18 Ağustos'ta son verilmişti.

Tunceli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 16:47

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayıp Gülistan'ın ablası Aygül Doku'dan 'Ekipler ciddi ve titiz arama yaptı' açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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