Kayıp Gülistan'ın erkek arkadaşının mevcutlu ifadesi alınacak - Son Dakika

Kayıp Gülistan'ın erkek arkadaşının mevcutlu ifadesi alınacak

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) kaybolmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından, şüpheli Z.A.'nın tutuklanması talebi reddedildi.

Kayıp Gülistan'ın erkek arkadaşının mevcutlu ifadesi alınacak, System.String[]

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) kaybolmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından, şüpheli Z.A.'nın tutuklanması talebi reddedildi. Ailenin avukatı Ali Çimen, genç kızın erkek arkadaşı Rus uyruklu Z.A.'nın mevcutlu ifadesinin alınmasına karar verildiğini söyledi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü. Gülistan'dan gelecek haberi bekleyen Doku ailesi, Ankara'ya gidip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Bakan Soylu'nun talimatı üzerine yapılan toplantıyla Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki baraj suyunun tahliyesine karar verildi. 22 Temmuz günü baraj gölündeki sulun tahliye edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

MEVCUTLU İFADESİ ALINACAK Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gülistan'ın kaybolmasına ilişkin bilirkişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Raporun tamamlanmasının ardından ailenin avukatı Ali Çimen, baş şüpheli olarak gösterilen Z.A.'nın tutuklanması için talepte bulundu. Z.A hakkındaki tutuklama talebinin reddeden başsavcılık, mevcutlu getirtilip, ifadesinin alınmasına karar verdi.GÜLİSTAN'IN SON KAYBOLDUĞU YERDE Z.A.'NIN TELEFON SİNYALİ DE TESPİT EDİLDİBu kararın verilmesinin nedenini dosyaya giren yeni belgelere dayandığını aktaran Çimen, Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan bilimsel rapor ile HTS kayıtlarında, şüphelinin telefon sinyallerinin, Gülistan'ın 5 Ocak 2020 günü saat 12.21 sıralarında telefonun son sinyal bilgilerinin kesildiği yerde tespit edildiğini açıkladı. Çimen, şunları söyledi: "Gülistan Doku'nun mağdur olduğu soruşturmada ilk talebimiz, şüphelinin tutuklanmayla birlikte ifadesinin alınmasıydı, bu talebimiz reddedildi. Aynı dilekçemizin 8 nolu bölümünde biz, Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan bilimsel rapor ile HTS kayıtları, şüphelinin telefon trafiği ve müştekinin yani mağdurun telefon trafiğinin, şüphelinin beyanlarıyla çelişki oluşturduğu, bu nedenle şüphelinin mevcutlu olarak yani polis zoruyla hazır edin talebinde bulunmuştuk. Bu talebimiz kabul edildi. Yani şüpheli, mevcutlu olarak polis zoruyla hazır edilecek, ifadesine başvurulacak. İfadesinin en önemli noktası, Gülistan'ın 5 Ocak 2020 günü saat 12.21 sıralarında telefonun son sinyal bilgilerinin kesildiği yer, mezarlık yanıdır. Dosya şüphelimizin de aynı gün saat 16.00'dan sonra mezarlık yanında görüştüğüne ilişkin baz istasyonu verisi ortaya çıktı. Bu yeni gelen bir bilgiydi. Zaten Ulusal Kriminal Büro'nun hazırladığı bilimsel raporda da olay gününe ilişkin şüphelinin beyanlarında çelişki vardı. Bu çelişkiler sorulduktan sonra, Gülistan Doku'nun soruşturma dosyası, toplumda büyük bir infial oluşturdu. Bu infialin de giderilmesi açısından bir tutuklamanın gerçekleşmesi gerekmektedir. İnanıyoruz ki tutuklama, şüphelinin ifadesine başvurulduktan sonra muhtemelen bu çelişkileri açıklamayacaktır ve o aşamada tutuklanmasına karar verilecektir. Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 günü 12.21'de sinyal bilgileri kesilmişti. Son yaptığı görüşmeden sonra orada mezarlık yanı gösteriyor. Baş şüphelimiz de gün içinde yapmış olduğu görüşmeler var, sürekli yer değiştiriyor. Yani evde olduğu iddiası çökmüş oluyor ve aynı gün saat 16.17'de mezarlık yanında sinyal veriyor. Saat 16.41'de üniversitede çalışan iki görevli de Gülistan'ı görmüştü. Köprüde artık hareket halinde, yani saatlerde birbiriyle uyumlu. Gülistan'ı son gören tanıklar da Gülistan'ın yaşadığını, yağmurun hafif hafif yağmaya başladığını ve şehre doğru hareket ettiğini söylemişlerdi. Onların plaka takip sistemindeki araçlarında 16.46'da köprüden geçtiği görüldü. Burada şüphelinin mağdura doğru hareket ettiğini belgeliyor. Bu nedenle tutuklanması gerçekleşecektir. Burada mevcutlu olarak hazır edilmesi denmiş, savcılık artık onun kararını verecektir. Muhtemelen polis zoruyla onu hazır edecekler. Kısa bir zamanda olması bekleniyor."?

Munzur Üniversitesi, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:59

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıp Gülistan'ın erkek arkadaşının mevcutlu ifadesi alınacak - Son Dakika
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