Kayıp Gülistanı arama çalışmaları 226. gününde - Son Dakika

Kayıp Gülistanı arama çalışmaları 226. gününde

-Kayıp Gülistan'ın ablası Aygül Doku;

-Kızımızın dirisini ya da ölüsünü istiyoruz"

TUNCELİ - Tunceli'de 226 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor. Gülistan'ın dirisini ya da ölüsünü istediklerini dile getiren ablası Aygül Doku, "Kızımızın ölüsünü görünce bile rahatlayacağız. Çünkü biz soruyla yaşamaktan yorulduk" dedi.

Tunceli'de 226 gün önce kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kodu 900 metreden minimum seviye olan 885 metreye düşürülen baraj gölünde, Jandarma Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve AFAD il müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip tarafından su altı ve su üstü araması gerçekleştiriliyor. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan da devam eden arama çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Arama çalışmaları izleyen kayıp Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, çalışmalarda 226 güne gelindiğini belirterek, "226 günün sonunda hala elimizde bir sonuç yok. Suda Gülistan'a ait bir iz bulunamadı. Baştan beri JÖAK, AFAD, jandarma, emekçi ağabeylerim yoğun bir emek vererek çalışıyorlar. Suyu karış karış arıyorlar. Emeklerine teşekkür ediyorum. Bu süreçte sudan 4 ceset çıktı. Kızımız buradan atlasaydı burada olurdu" dedi.

"Kızımızın ölüsünü görünce bile rahatlayacağız"

Gülistan'ın intihar edecek bir karaktere sahip olmadığını dile getiren Aygül Doku, "Kızımız intihar edecek bir kız da değildi. Kaybolmadan önce beni arayıp şu kitapları ayarla iletişim bilimi okuyacağım diyen bir kızdı. Diğer gün niye intihar etsin. 4 Ocak günü işe giren kızdı. Eve gelme planları yapan anneme ve yeğenlerime toka alan bir kızdı. Bütün bunlara baktığımda Gülistan burada olsaydı, su durgun yoğun emek ve çalışma vardı. Mutlaka bulunurdu. İkincisi Gülistan yaşasaydı mutlaka ses verirdi. En azından beni aramayın derdi. Geriye akıllarda tek soru işareti kalıyor cinayet. Bir cinayeti Tunceli gibi bir kentte, her köşesi MOBESE olan bir kentte çözmek çok mu zor. Biz aile olarak yorulduk, yıprandık. Artık şunu istiyoruz. Kızımızın dirisini ya da ölüsünü istiyoruz. En azından bilelim, Gülistan öldürüldü, katilleri bunlar. Kızımızın ölüsünü görünce bile rahatlayacağız. Çünkü biz soruyla yaşamaktan yorulduk. Artık bu sürecin hızlı ilerlemesini ve olayın çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.