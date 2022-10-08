Kayıp Hakan dronla aranıyor - Son Dakika
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Kayıp Hakan dronla aranıyor

08.10.2022 13:14
Kayıp Hakan dronla aranıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 gün önce ailesine ve arkadaşlarına attığı veda videosunun ardından ortadan kaybolan 19 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Hakan Demiryürek dronla aranıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 gün önce ailesine ve arkadaşlarına attığı veda videosunun ardından ortadan kaybolan 19 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Hakan Demiryürek dronla aranıyor.

Kozan ilçesine bağlı Hacımirzalı Mahallesi Turgutlu köyü yolunda, dağlık alanda aramaların sıklaştığı belirtilirken Yüreğir Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri dron ile de bölgede tarama yapıyor.

19 yaşındaki Hakan demir yürek ailesine ve arkadaşlarına veda videosu yayınlanarak bir daha kendinden haber alınamazken Annesi Türkan Demiryürek'de her yerde ekiplerle birlikte oğlunu aramayı sürdürüyor.

Hacımirzalı Mahalle Muhtarı Hasan Erdoğan, aileyi yakından tanıdığı belirterek, "Uzaktan akrabamızda olur. Hakan için ekiplerimiz seferber oldu. AFAD ekipler, polislerimiz STK'lar bu dağda arama yapıyor. verici istasyonlarının olduğu bölgede arıyoruz. Genci tanırım sakin biriydi. İnşallah bu bölgeden çıkar ailesine kızgınlıkla saklandığını tahmin ediyoruz" dedi.

Demiryürek ailesin komşusu Hüseyin Gezer ise "Çalışkan sakin bir çocuktu. İntihar edeceğini düşünmüyorum. Karıncayı bile incitmez canı tatlıydı. Kaçırılmış kaybolmuş olabilir ama intihar ihtimali yok diye düşüyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 55 kişilik sivil toplum kuruluşu ve arama kurtarma ekiplerinden oluşan personel arama çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor. - ADANA

YORUMLAR
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5 gündür haber alınamayan gencin son videosu yürek yaktı: Veda etmeden gitmek olmaz, bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim 5 gündür haber alınamayan gencin son videosu yürek yaktı: Veda etmeden gitmek olmaz, bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim Tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı Tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı Orman yangını büyümeden söndürüldü Orman yangını büyümeden söndürüldü
Kaynak: İHA

Adana, Kozan, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Hakan dronla aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp Hakan dronla aranıyor - Son Dakika
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