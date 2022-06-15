Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı (2) - Son Dakika
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Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı (2)

15.06.2022 12:37
Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı (2)

KUYUDA ÜZERLERİNE BENZİN DÖKÜP YAKMIŞDenizli'nin Acıpayam ilçesinde kaybolan ve cesetleri Serinhisar ilçesindeki bir su kuyusunda 2 gün boyunca süren kazı çalışması sonrası 25 metre derinlikte bulunan İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'nin, benzinle yakıldıkları ortaya çıktı.

KUYUDA ÜZERLERİNE BENZİN DÖKÜP YAKMIŞ

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kaybolan ve cesetleri Serinhisar ilçesindeki bir su kuyusunda 2 gün boyunca süren kazı çalışması sonrası 25 metre derinlikte bulunan İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'nin, benzinle yakıldıkları ortaya çıktı.Cinayet şüphelisi Mustafa Akköse'nin iddiaya göre 2 genci tüfekle öldürdükten sonra cesetlerini Serinhisar ilçesinde evinin yakınındaki su kuyusuna taşıdığı, ardından da bir akaryakıt istasyonundan yasak olmasına rağmen bir bidon benzin aldığı belirlendi. Akköse'nin 2 gencin cesedini kuyuya attıktan sonra benzin döküp ateşe verdiği, daha sonra ise suç ortaklarıyla kuyuyu toprak ve taşlarla doldurduğu tespit edildi.


Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı (2)
Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı (2)
Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı (2)
YORUMLAR
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Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı (3) Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı (3)
Kaynak: DHA

Serinhisar, Acıpayam, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı (2) - Son Dakika
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