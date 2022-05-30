Kayıp Hasan Kızılırmak'ta helikopterle aranıyor

KIRŞEHİR Kırşehir'de, geçtiğimiz Mart ayında öldürüldükten sonra cesedi Kızılırmak'a atılan ve henüz bulunamayan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmalarına ikinci kez helikopter desteği veriliyor.

Geçtiğimiz Mart ayında kaybolan ve cesedine henüz ulaşılamayan Hasan Aydoğan'ı bulmak için Kızılırmak'ta yürütülen arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp genç Hasan Aydoğan'ı bulmak için Kızılırmak'ta devam eden arama çalışmalarına helikopter desteği ikinci kez sağlandı. Jandarma Genel Komutanlığınca görevlendirilen helikopter desteğinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da arama çalışmalarına helikopter desteği verildi. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı helikopter Vali Hüdayar Mete Buhara ve yetkililerle birlikte havalandı. Aydoğan'ı arama çalışması kaybolduğu Kızılırmak koyu üzerinde başlatıldı. Alçak uçuşun yapıldığı bölgede suyun debisi düşürülmüştü. Kızılırmak koyunun yanı sıra Hirfanlı bölgesi, dağ yamaçları ve mesire alanlarda da helikopterle tarama yapıldı. AFAD, UMKE, Jandarma ve Polis Sualtı Ekiplerince devam eden arama çalışmalarında su altı dedektörleri, polis ceset arama köpekleri ve çevre illerden gelen ekiplerin desteği sürdürülüyor.

Olay

Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir(18), Kırşehir'de, Ağbayır mevkiinde 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan gençlerin aileleri polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil; Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulunduktan sonra yapılan arama çalışmaları sonrası Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olan 2 kişi gözaltına alınıp cinayet şüphelisi olarak tutuklanmıştı. Kayıp ihbarından 3 gün sonra ise Şeyma Demir'in cansız bedenine ulaşılmıştı.