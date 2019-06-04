Son Dakika Haberleri: Kayıp hayvanları jandarma buldu
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Kayıp hayvanları jandarma buldu

53 dakika önce

Tokat'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

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Tokat'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar, jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Merkeze bağlı Akbelen köyünde yaşayan M.E, 4 büyükbaş hayvanını otlaması için yaylaya bıraktı.
Daha sonra hayvanları bulamayan M.E, jandarmadan yardım istedi.
Jandarma ekipleri, JÖH Tabur Komutanlığından bir tim ve drone ile yaptığı çalışma sonucu hayvanları bularak sahibine teslim etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:32 Kaynak: AA
Akbelen, Tokat, Jandarma, Güncel
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