Kayıp hayvanları jandarma buldu
53 dakika önce
Tokat'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar, jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:32 Kaynak: AA
'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar, jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Merkeze bağlı Akbelen
köyünde yaşayan M.E, 4 büyükbaş hayvanını otlaması için yaylaya bıraktı.
Daha sonra hayvanları bulamayan M.E, jandarmadan yardım istedi. Jandarma
ekipleri, JÖH Tabur Komutanlığından bir tim ve drone ile yaptığı çalışma sonucu hayvanları bularak sahibine teslim etti.
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