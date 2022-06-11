İtalya 'nın Modena bölgesinde, 9 Haziran'da 4'ü Türk vatandaşı 7 kişiyle birlikte kaybolan helikopterin yeri belirlendi. Arama çalışmalarına katılan Ulusal Alp ve Speleolojik Kurtarma Kolordusu yaptığı açıklamada helikopterin Cusna Dağı'nda olduğunu duyurdu.

Kaynak: DHA

Toros Dağları, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayıp helikopterin yeri belirlendi: Cusna Dağı bölgesi - Son Dakika

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