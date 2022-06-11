Kayıp helikopterin yeri belirlendi: Cusna Dağı bölgesi - Son Dakika
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Kayıp helikopterin yeri belirlendi: Cusna Dağı bölgesi

11.06.2022 14:49
Kayıp helikopterin yeri belirlendi: Cusna Dağı bölgesi

İtalya'nın Modena bölgesinde, 9 Haziran'da 4'ü Türk vatandaşı 7 kişiyle birlikte kaybolan helikopterin yeri belirlendi.

İtalya'nın Modena bölgesinde, 9 Haziran'da 4'ü Türk vatandaşı 7 kişiyle birlikte kaybolan helikopterin yeri belirlendi. Arama çalışmalarına katılan Ulusal Alp ve Speleolojik Kurtarma Kolordusu yaptığı açıklamada helikopterin Cusna Dağı'nda olduğunu duyurdu.

Açıklamada "Kayıp helikopterin Cusna Dağı'ndaki konumu belirlendi. Farklı kurumlardan kurtarma görevlileri bölgede bulunmaktadır" denildi. Toskana-Emilian Apenin bölgesinde kaybolan helikopterde Eczacıbaşı Holding'in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve helikopterin 33 yaşındaki pilotu Corrado Levorin bulunuyordu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU TEYİT ETTİ

Çekya'da resmi ziyaret kapsamında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek Mevkidaşı Jan Lipavsky ile ortak düzenlediği basın toplantısında helikopterinin yerinin tespit edildiğini teyit etti.

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Kaynak: DHA

Toros Dağları, İtalya, Güncel, Son Dakika

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