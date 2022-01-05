Kayıp hemşire Batuhan'ın boğazı kesik cesedi bulundu - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 30 Aralık'ta arkadaşlarıyla buluşmak için evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan hemşire Batuhan Yiğit'in (23), ormanda boğazı kesilmiş olarak cansız bedeni bulundu. Yiğit'in 5 günlük olduğu tahmin edilen cesedinin yanında falçata ve çantasında da intihar notu bulundu. Yiğit'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden bu yıl mezun olan hemşire Batuhan Yiğit, 30 Aralık günü öğle saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evden arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek çıktı. Yiğit, akşam olduğunda ise eve dönmedi. Cep telefonuna da cevap vermeyen Yiğit'in gidebileceği yerlere bakan yakınları, ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Üniversiteden mezun olduktan sonra ataması İstanbul Üsküdar'daki hastaneye yapılan Yiğit'in bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.