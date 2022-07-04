Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

04.07.2022 13:40

Siirt'in Pervari ilçesinde, piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde, piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları, Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK) ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Siirt'ten jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucuları tarafından yürütülüyor.

Ekipler hemşire Güneş'e ulaşmak için Müküs Köprüsü, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgelerinde arama yapıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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