Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesi yakınlarında 38 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri, Müküs Köprüsü'nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali ( HES ) bölgesine kadarki yaklaşık 30 kilometrelik bölgede arama çalışması yürütüyor. - SİİRT

Kaynak: İHA

Pervari, Güneş, Siirt, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 38'inci gününde - Son Dakika

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