Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde - Son Dakika
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Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde

20.07.2022 00:57
Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde

Siirt'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Siirt'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

11 Haziran'da Siirt'in Pervari ilçesinde, çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek Müküs Çayı'nda düştü. Meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmalarında 39'uncu güne girerken Müküs Çayının Çetin Barajıyla birleşme noktasından, ağaç diplerine, bir çok noktada dalış icra ederek aramaya devam eden ekipler, suyun düşmesi sonucu ortaya çıkan ağaçlar ve birikinti yapan bölgeleri de kontrol ederek aramaya devam ediyor. Herhangi bir iz ve emareye henüz rastlamayan ekipler bu günde Hacımehmet köyünden kanyon içine kadar imkan veren bölgede suyun içinde dalış şeklinde ve kenarında kıyı aramasına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Diyarbakır Jandarma arama kurtarma (JAK), Van Polis arama kurtarma (PAK) dalgıç ekiplerinden oluşan 130 kişiyle devam ediyor. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Güneş, Siirt, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde - Son Dakika
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