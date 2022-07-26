Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 45'inci gününde devam ediyor - Son Dakika
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Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 45'inci gününde devam ediyor

26.07.2022 01:15
Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 45'inci gününde devam ediyor

Siirt'in Pervari ilçesinde 45 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde 45 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesi yakınlarında 45 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için çalışmalar, Müküs Köprüsü'nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesine kadar yaklaşık 30 kilometrelik bölgede yürütülüyor. Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile Siirt jandarması, UMKE ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip; Güneş'e ulaşmak için su altındaki ağaçlık ve kayalık alanları kontrol ediyor. Ekipler, çayın Çetin Baraj Gölü'yle birleştiği noktada da dalış gerçekleştiriyor. Söz konusu bölgede su altı ve üstünde arama yapan ekipler, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanlarda da faaliyetlerini sürdürüyor. - SİİRT

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Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 44'üncü gününde sürüyor Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 44'üncü gününde sürüyor
Kaynak: İHA

Pervari, Siirt, Güneş, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 45'inci gününde devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 45'inci gününde devam ediyor - Son Dakika
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