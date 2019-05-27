Kayıp Hollandalı turist aranıyor
2 saat önce
Tatil için Antalya'ya gelen 21 yaşındaki Hollandalı Kristel Navarro ortadan kayboldu.
Tatil için Antalya'ya gelen 21 yaşındaki Hollandalı Kristel Navarro ortadan kayboldu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:22 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, 20 Mayıs'ta Antalya'ya gelen Navarro, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otele yerleşti.
Navarro, iddiaya göre bu tarihten dört gün sonra birlikte tatil yaptığı arkadaşına "Antalya'da kalacağını" söyleyerek otelden ayrıldı.
Kızlarından 3 gün boyunca haber alamayan Hollanda'daki ailesinin talebi üzerine bir sosyal medya platformu tarafından kayıp ilanı yayınlandı.
İlanı ihbar kabul eden Antalya Emniyet Müdürlüğü, Navarro'nun bulunması için çalışma başlattı.
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