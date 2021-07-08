Kayıp hurdacı ölü bulundu - Son Dakika

HATAY'ın Hassa ilçesinde, 3 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Engin Seyyar'ın, boş arazide cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Girne Mahallesi'nde oturan 1 çocuk babası Engin Seyyar, 5 Temmuz sabah saatlerinde motosikletiyle hurda toplamak için evden çıktı. Seyyar'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. AFAD, jandarma ve polis ekipleri, Seyyar'ın en son görüldüğü bölgede arama yaptı.