Kayıp İbrahim'in arandığı ormanda yaban hayvanları izine rastlandı - Son Dakika

Kayıp İbrahim'in arandığı ormanda yaban hayvanları izine rastlandı

SİNOP'ta, pazartesi günü evlerinin penceresinden kaçarak kaybolan, ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay'ın (5) bulunması için arama çalışmaları 6'ıncı gününde sürüyor. Yaklaşık 400 kişilik ekibin aradığı köydeki ormanlık alanda çok sayıda yaban hayvanı izine rastlandı.

Merkeze bağlı Eymir köyünde pazartesi günü saat 11.00 sıralarında evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden İbrahim Ay kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim'e ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine, jandarma, polis, asker, AFAD ve avcı ile Off Road ekiplerinden oluşan yaklaşık 400 kişi, mahallede arama çalışması başlattı. Otizm rahatsızlığı olduğu belirtilen İbrahim Ay, her yerde aranıyor. Ekipler, evin çevresi ve sisle kaplı ormanlık alanlarda aramalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor. İbrahim'in kaybolduğu değerlendirilen ormanlık alanda çok sayıda yaban hayvanı izine rastlandı. Küçük çocuğa yaban hayvanlarının zarar vermiş olabileceği üzerinde duruluyor.

'BÖLGEDE VAHŞİ HAYVANLARIN VARLIĞI BİLİNMEKTE'

Arama çalışmalarına katılan avcı Ramazan Ünlütürk, İbrahim'in kaybolduğu alanda daha önce avcılık yaptıklarını ve bölgeyi iyi bildiklerini belirterek arama çalışmalarına katıldıklarını söyledi. Ünlütürk, 'İbrahim'i bulmak için çalışıyoruz. Şuana kadar bir ipucu bulamadık. Bulma yönünde aramalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bir bulguya ulaşacağız. Bölgede vahşi hayvanların da olduğu görülmekte ve bilinmekte. Zaman zaman havanın bozduğunu görüyoruz. Sisli hava durumları oldu. Arama çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor' dedi.